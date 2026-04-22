Međunarodni dan planete Zemlje obeležava se danas!

Međunarodni dan planete Zemlje obeležava danas, 22. aprila, sa ciljem da podigne svest globalne javnosti o izazovima za dobrobit planete i celog života koji ona podržava. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd (GZJZ) tim povodom saopštio je da potvrđuju svoju posvećenost očuvanju životne sredine kao ključnog uslova za zdravlje stanovništva.

U saopštenju navode da prema Ujedinjenim nacijama Međunarodni dan Majke Zemlje predstavlja važnu priliku da se istakne neraskidiva veza između očuvanja životne sredine i javnog zdravlja. Kao i da zdravlje stanovništva direktno zavisi od zdravlja planete.

“U uslovima klimatskih promena, degradacije životne sredine i rastućeg pritiska na prirodne resurse, zaštita ekosistema predstavlja jednu od osnovnih odgovornosti javnog zdravlja“, navodi se u saopštenju.

Ukazuju da su čist vazduh, bezbedna voda za piće, zdravo zemljište i stabilni klimatski uslovi osnovna ekološka odrednica zdravlja. Da njihovo narušavanje doprinosi porastu nezaraznih i zaraznih bolesti, nesigurnosti u snabdevanju hranom i poremećajima mentalnog zdravlja. Dok se klimatske promene prepoznaju kao jedna od najvećih i rastućih pretnji zdravlju stanovništva na globalnom nivou.

Ekstremni klimatski događaji, poput toplotnih talasa, poplava, suša i požara, imaju direktne negativne posledice po zdravlje i dodatno opterećuju zdravstvene sisteme. Ti rizici su izraženiji kod osetljivih grupa, uključujući decu, starije osobe, hronične bolesnike i socijalno ugroženo stanovništvo.

Navode da, sa stanovišta javnog zdravlja, očuvanje životne sredine predstavlja oblik primarne prevencije. Te tako smanjenje izloženosti ekološkim rizicima doprinosi smanjenju obolevanja, unapređenju kvaliteta života i dugoročnoj održivosti zdravstvenih sistema.

GZJZ Beograd navodi da ključni javnozdravstveni prioriteti povezani sa zaštitom životne sredine obuhvataju smanjenje zagađenja vazduha kroz čiste izvore energije i održivi saobraćaj. Obezbeđivanje bezbedne vode za piće i adekvatnih sanitarnih uslova, promociju održivih, nutritivno vrednih i otpornih sistema ishrane. Zaštitu biodiverziteta radi smanjenja rizika od zoonotskih bolesti, razvoj zdravih životnih sredina, uključujući zelene gradske prostore.

Dodaje se da Institucije javnog zdravlja imaju ključnu ulogu u praćenju ekoloških rizika po zdravlje. Pružanju stručnih preporuka, podršci donošenju politika zasnovanih na dokazima i jačanju otpornosti zajednica.

Međunarodni dan Majke Zemlje prepoznaje kolektivnu odgovornost, na koju nas poziva Rio deklaracija iz 1992. godine, u kojoj se promoviše harmonija sa prirodom i Zemljom. Kako bi se postigla pravedna ravnoteža između ekonomskih, društvenih i ekoloških potreba sadašnje i budućih generacija čovečanstva.

Zajecaronline/J.V.