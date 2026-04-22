Srpska fabrika stakla otvara novi pogon u Paraćinu, prisustvuje i predsednik Vučić!

Srpska fabrika stakla otvara novi pogon u Paraćinu, prisustvuje i Vučić!

Srpska fabrika stakla Vaider otvara novi pogon u Paraćinu, a prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Predsednika Vučića dočekali su u krugu fabrike vlasnik Srpske fabrike stakla Igor Lah i generalni direktor Vaider Grupe Kristijan Froba, nakon čega su započeli sastanak.

Svečanom otvaranju prisustvuju i ambasadorka Švajcarske An Lugon-Mulen, ambasador Slovenije Slobodan Šešum. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović.

Međunarodna grupacija Vaider, čija je matična kompanija Vaider Group AG registrovana Lucernu u Švajcarskoj, preuzela je Srpsku fabriku stakla u Paraćinu krajem 2022. godine.

Nova fabrika počela je sa radom 2024. a danas posluje sa oko 250 zaposlenih. Ima industrijsku proizvodnju sa fokusom na ambalažu za hranu i piće.

Lokacija za fabriku u Paraćinu izabrana je u okviru akvizicije jer ima industrijsku infrasrtukturu i kvalifikovanu radnu snagu. Dobila je potrebnu sveobuhvatnu transformaciju, kao što je instalacija novih peći, linija za oblikovanje. Nadogradnja sistema za kontrolu kvaliteta i poboljšanje energetske efikasnosti, kažu u kompaniji.

SFS Paraćin, kako je navedeno na sajtu, ima za cilj da bude vodeći proizvođač stakla na Balkanu.

Grupacija Vaider ima ambiciozne planove rasta za evropsko tržište stakla i planira da u narednim godinama uloži više od 100 miliona evra u modernizaciju i proširenje svog poslovanja.

SFS je pokreno novu peć u 2024. godini, kapaciteta 270 tona staklene ambalaže dnevno, za koju je investicija bila vredna oko 50 miliona evra.

U fabrici u Paraćinu je, po završetku obimne investicije u novu peć, počela prva probna proizvodnja ambalažnog stakla u novoj peći, a proizvodi se plasiraju u Srbiji i na tržište Jugoistočne Evrope.

SFS je u novembru 2025. objavila da ulazi u novu fazu razvoja pod strateškim vođstvom Vaider Grupe.

Kompanija je istakla da nastavlja sveobuhvatan program modernizacije sa ciljem jačanja dugoročne konkurentnosti i stabilnosti proizvodnje.

Vaider Srpska fabrika stakla je, kako je navedeno, od svoje prve kaplje stakla iz nove peći proizvedene u maju 2024. godine ostvarila izuzetan tržišni napredak i za manje od godinu dana plasirala je proizvode kupcima u čak 20 zemalja u regionu i Evropi.

Fabrika u Paraćinu je svečano otvorena još davne 1908. godine.

Tri godine nakon osnivanja Beogradska zadruga je postala većinski akcionar Srpske fabrike stakla, a novi partner i poverilac odlučio je da proširi fabriku.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!