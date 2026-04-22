Film o Majklu Džeksonu pre premijere izazvao skandal, cenzuru i porodični rat!

Biografski film o Majklu Džeksonu, pod nazivom „Majkl“, još uvek nije stigao u bioskope, a već je izazvao haos. Jedan od glavnih razloga za buru reakcija jeste činjenica da su iz filma izbačeni delovi koji se odnose na optužbe za seksualno zlostavljanje dece. Prvobitna verzija scenarija uključivala je i taj deo Džeksonovog života, ali je tokom produkcije otkriveno da postoje pravne prepreke, tačnije, klauzule koje zabranjuju prikazivanje određenih osoba i događaja povezanih sa tim slučajevima.

Takođe, film je dobio i potpuno drugačiji završetak — umesto da se bavi kontroverznim periodima, sada se završava na vrhuncu Džeksonove karijere, tokom ere albuma „Bad“.

Ovo je izazvalo podeljene komentare, te jedna strana smatra da je na ovaj način relanost “ulepšana” i zataškana, drugi smatraju da film i treba da se fokusira na njegovu karijeru.



Film je izazvao sukobe u porodici Džekson. Majklova ćerka Paris javno je kritikovala ovaj projekat, ističući da se novac iz njegovog nasleđa troši na pogrešan način. Dok njegov bratanac Džafar, sin pevačevog brata Džermejna, igraće glavnu ulogu.

Već sa 12 godina počeo je da peva i igra, a solo karijeru započeo je 2019. godine singlom „Got Me Singing“. Iako dolazi iz jedne od najpoznatijih muzičkih porodica na svetu, Džafar se trudio da svoju karijeru gradi samostalno. Mnogi ističu da fizički i energijom neverovatno podseća na svog slavnog strica, što je i bio jedan od ključnih razloga zbog kojih je dobio ovu ulogu.

Zajecaronline/J.V.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Folk diva Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom.

Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije!

Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!