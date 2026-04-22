Lufthanza otkazuje 20.000 letova do oktobra!

Nemačka avio – kompanija Lufthanza saopštila je da će do oktobra otkazati oko 20.000 kratkih letova nakon prevremenog zatvaranja svoje regionalne podružnice Sitilajn. U okviru mera smanjenja troškova zbog rasta cena goriva i radnih sporova.

Kompanija navodi da će smanjenje broja letova doneti uštedu od oko 40.000 tona kerozina, čija se cena udvostručila od početka iransko-iračkog rata, kao i da će se time ukinuti neprofitabilne kratke rute, preneo je “Špigel”.

Lufthanza planira da optimizuje letnji raspored na svojih šest glavnih čvorišta – u Frankfurtu, Minhenu, Cirihu, Beču, Briselu i Rimu kako bi putnicima i dalje bio omogućen pristup globalnoj mreži destinacija.

Kompanija je ranije objavila da će regionalna avio-kompanija Sitilajn prestati sa radom ranije nego što je planirano, dok će kapacitet osnovnog brenda Lufthanza takođe biti smanjen.

Lufthanza otkazuje 20.000 letova do oktobra

Prema internom dopisu koji je preneo list “Handelsblat”, članovi pilotske kabine i posade pogođeni tim merama biće privremeno suspendovani. Uz određene izuzetke, dok je 27 starijih aviona tipa “Kanader CRJ” već prizemljeno.

Lufthanza je navela da je od ponedeljka počela sa sprovođenjem oko 120 otkazivanja letova dnevno, planiranih do kraja maja, a pogođeni putnici su obavešteni.

Privremeno su obustavljene rute iz Frankfurta ka Poljskoj, kao i ka Stavangeru u Norveškoj, dok će deset veza unutar grupe biti preusmereno preko drugih aerodroma, uključujući Heringsdorf, Kork, Gdanjsk, Ljubljanu, Rijeku, Sibiu, Štutgart, Trondhajm, Tivat i Vroclav.

Lufthanza je saopštila da će detalji revidiranog srednjoročnog plana ruta biti objavljeni krajem aprila ili početkom maja. Uz očekivanje uglavnom stabilnog snabdevanja gorivom za letnji red letenja.

Zajecaronline/J.V.

