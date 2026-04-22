„Želim da budem sveštenik!“ Dečak koji je očarao region progovorio o budućnosti: „Iz srca osećam ljubav prema veri“ (VIDEO)

Ekipa Hype TV posetila je Donji Račnik kod Jagodine, gde smo razgovarali sa dečakom koji je osvojio srca širom regiona Viktorom Mitićem koji je tom prilikom govorio o svojoj dubokoj ljubavi prema pravoslavnoj veri i želji da jednog dana postane sveštenik, ali i o drugim interesovanjima koja želi da spoji u svoju budućnost.

Tokom razgovora, Viktor je iskreno otkrio da ima više ideja čime bi voleo da se bavi kada poraste.

– Kad budem porastao planiram da budem sveštenik i planiram da budem modni kreator i da napravim neku košuljicu za folklor i onda nešto da prišijem, kao da isheklam i prišijem – rekao je Viktor, a potom objasnio i odakle mu želja da se posveti duhovnom pozivu.

– Ja volim našu pravoslavnu veru i prosto iz srca osećam ljubav prema tome – rekao je Viktor.

Na pitanje voditeljke da li ima podršku porodice u svojim željama, Viktor je kratko odgovorio:

– Da, imam – rekao je Viktor.

EKSKLUZIVNI INTERVJU SA VIKTOROM MITIĆEM POGLEDAJTE U VIDEU ISPOD.

Zajecaronline/I.R.

