Krokodil ušao u hotel u Zimbabveu u potrazi za hranom

Veliki nilski krokodil ušao je u jedan hotel u Zimbabveu u potrazi za hranom, nakon što je izašao iz reke Zambezi, iznenadivši goste i osoblje, prenosi britamski Tajms.

Prema navodima svedoka, reptil dug oko četiri metra ušetao je u hotel i najpre pokušao da uđe u kuhinju, nakon što je zatekao zatvoren bife restoran.

Britanski turista opisao je da se krokodil ponašao “kao gost”, krećući se kroz restoran. Potom se smestio na pultu sa švedskim stolom, gde su ga gosti hotela sa četiri zvezdice fotografisali. Životinja je zatim napustila unutrašnjost objekta i zadržala se u spoljašnjem delu hotela, dok su zaposleni obezbedili da se gosti ne približavaju.

Na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici organizacije Čuvari parkova i divljih životinja Zimbabvea. Uspeli su da savladaju i bezbedno uklone krokodila, nakon čega je vraćen u prirodno stanište.

“Nilski krokodil je došao iz obližnjeg Zambezija i naše osoblje ga je bezbedno imobilisalo, odvelo i bezbedno pustilo nazad u Zambezi. Nije bilo povređenih, niti imovinske štete. Nije neuobičajeno da krokodili pređu na suvo zemljište. Posebno zato što se ovaj incident dogodio unutar prirodnog područja i staništa vrste”, rekao je portparol lokalnih vlasti Lakmor Saful.

Hotel je objavio video krokodila na Fejsbuku uz natpis: “Proveravao je zašto je sobna usluga kasnila! Bez pravila, bez poziva, bez rezervacije. Ovo je Zambezi gde divlje znači divlje!”

Portparolka hotela Prajd Kumbula je navela da u incidentu nije bilo povređenih niti materijalne štete, uz napomenu da nije neuobičajeno da se krokodili povremeno kreću van vode, s obzirom na to da se hotel nalazi u njihovom prirodnom okruženju.

“Blizina hotela divljim životinjama nije slučajna, već je suštinski deo njegovog identiteta i smeštena je u zaštićenom pejzažu koji slavi suživot, a ne razdvojenost”, istakla je Kumbula.

Kako je navela, hotel ima stručni tim obučen da reaguje na odgovarajući i efikasan način u ovakvim situacijama.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

