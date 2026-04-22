Danas otvaranje pogona kompanije Vaider Srpske fabrike stakla, prisustvovaće Vučić

Danas otvaranje pogona kompanije Vaider Srpske fabrike stakla!

U Paraćinu će danas biti otvoren novi proizvodni pogon kompanije Vaider Srpska fabrika stakla, a svečanom otvaranju novog pogona prisustvovaće predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

Novi pogon kompanije Vaider Srpska fabrika stakla biće otvoren u 12.00 časova, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Međunarodna grupacija Vaider, čija je matična kompanija Vaider Group AG registrovana Lucernu u Švajcarskoj, preuzela je Srpsku fabriku stakla u Paraćinu krajem 2022. godine.

SFS Paraćin, kako je navedeno na sajtu. Ima za cilj da bude vodeći proizvođač stakla na Balkanu.

Grupacija Vaider ima ambiciozne planove rasta za evropsko tržište stakla i planira da u narednim godinama uloži više od 100 miliona evra u modernizaciju i proširenje svog poslovanja.

Danas otvaranje pogona kompanije Vaider Srpske fabrike stakla!

SFS je pokreno novu peć u 2024. godini, kapaciteta 270 tona staklene ambalaže dnevno, za koju je investicija bila vredna oko 50 miliona evra.

U fabrici u Paraćinu je, po završetku obimne investicije u novu peć, počela prva probna proizvodnja ambalažnog stakla u novoj peći, a proizvodi se plasiraju u Srbiji i na tržište Jugoistočne Evrope.

SFS je u novembru 2025. objavila da ulazi u novu fazu razvoja pod strateškim vođstvom Vaider Grupe.

Kompanija je istakla da nastavlja sveobuhvatan program modernizacije sa ciljem jačanja dugoročne konkurentnosti i stabilnosti proizvodnje.

Vaider Srpska fabrika stakla je, kako je navedeno, od svoje prve kaplje stakla iz nove peći proizvedene u maju 2024. godine ostvarila izuzetan tržišni napredak. I za manje od godinu dana plasirala je proizvode kupcima u čak 20 zemalja u regionu i Evropi.

Fabrika u Paraćinu je svečano otvorena još davne 1908. godine.

Tri godine nakon osnivanja Beogradska zadruga je postala većinski akcionar Srpske fabrike stakla. A novi partner i poverilac odlučio je da proširi fabriku.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Folk diva Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom.

Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije!

Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!