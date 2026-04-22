Cene nafte porasle za oko 2,5 odsto dok se čeka nastavak pregovora između SAD i Irana

Cene nafte danas su porasle za oko 2,5 odsto, dok su tržišta iščekivala potencijalni nastavak pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, pred sutrašnji istek primirja.

Cena nafte Brent kretala se na nivou od 96,6 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na oko 90 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Iran nije potvrdio učešće u pregovorima u Pakistanu, dok neslaganja dve strane i dalje postoje oko ključnih pitanja, uključujući i pristup Ormuskom moreuzu.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da je potpredsednik Džej Di Vens spreman da prisustvuje razgovorima. Upozorio da Vašington, neće žuriti sa sporazumom i da bi mogao da nastavi vojnu akciju ako se ne postigne dogovor.

Cene nafte ostaju nestabilne dok trgovci analiziraju promenljive šanse za diplomatsko rešenje i gotovo potpuni zastoj u Ormuskom moreuzu, s prolaskom svega nekoliko brodova.

Sukob nastavlja da remeti snabdevanje, uz procene da je pokrivenost potražnje manja već za oko četiri miliona barela dnevno, s potencijalnim rastom na pet miliona (oko pet odsto globalne ponude), pri čemu je Azija najviše pogođena.

Zbog toga je Kina pozvala na hitan prekid vatre i obnavljanje brodskog saobraćaja.

Zajecaronline/J.V.

