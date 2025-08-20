Peškiri mekani kao u hotelu uz jedan sastojak!
Mekani peškiri nakon tuširanja stvaraju neodoljiv osećaj, a uz nekoliko jednostavnih, prirodnih trikova, vaši peškiri će dugo zadržati tu mekoću, bez upotrebe hemijskih omekšivača.
Manje deterdženta, više mekoće
Prekomerna količina deterdženta dovodi do njegovog nakupljanja na vlaknima peškira, što ih čini tvrđim i neprijatnijim. Za očuvanje mekoće, dovoljno je koristiti polovinu preporučene količine deterdženta.
Sirće umesto omekšivača
Dodajte šolju belog sirćeta u ciklus ispiranja na svakih šest nedelja. Sirće efikasno uklanja naslage kamenca, viška deterdženta i minerala, što omogućava da peškiri ostanu nežni i mekani.
Upotreba sode bikarbone
Dodajte pola šolje sode bikarbone prilikom pranja. Ovaj trik uklanja ostatke deterdženta i minerala koji učvršćuju vlakna, a istovremeno neutralizuje neprijatne mirise. Rezultat: sveži i mirisni peškiri.
Protresite peškire pre sušenja
Pre nego što ih stavite u sušilicu ili na klasično sušenje, dobro protresite peškire. Time otvarate vlakna i sprečavate njihovo zapetljavanje, što doprinosi mekšem, upijajućem i ravnomernije osušenom peškiru.
Najzena/N.B.
