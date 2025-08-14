Ovo su najpohlepniji znaci u horoskopu!

Neki horoskopski znakovi “skrivaju” nežne osobine, neki borbenost i požrtvovnost, a neki pohlepu. Neki ovo poslednje mogu spojiti s borbenošću, a mi znamo koja su to tri znaka koja važe za najpohlepnija.

Ovan

Ovan je prvi znak u astrološkom kalendaru i ljudi rođeni u znaku Ovna su dojenčad zodijaka. Kad nešto žele, ništa ih ne može zaustaviti na njihovu putu do cilja. U dečijem uzrastu već počinje njihovo pokazivanje koliko su spremni doći do cilja bez imalo posustajanja. Ovan ne obraća pažnju na druge u svom naumu da dobije ono što želi. Poznati su i po nestrpljivosti u iščekivanju realizacije svojih ciljeva. Ovan tačno zna šta želi i to će i dobiti!

Lav

Ovaj znak je poznat po tome da voli da bude u centru pažnje. Želi svima da se svidi, a uradiće što treba da to ostvari. Najradije bi bili na pozornici pred mnoštvom ljudi i uživali u pažnji koju dobijaju od mnoštva. Dok će mnogi bežati pred objektivom kamera i fotoaparata, Lav će prvi iskočiti pred objektiv u svojoj najse*si pozi.

Bez problema će zaseniti druge osobe, a u tome će i uživati. Jednostavno ne mogu držati tu svoju “veličanstvenost” samo za sebe. Ipak, poprilično su velikodušni pa će rado podeliti s drugima ono što imaju.

Jarac

Jarac je najmisteriozniji znak zodijaka, a njihova pohlepa ide ispod radara pa ju je teško uočiti. Ali, tu je. Pretrpeće sve muke i žrtve koje treba da dobije ono što želi. I što je put mučniji, to bolje za njih. Vole izazove i posesivni su za nagradom koja će uslediti nakon njihove “žrtve”. Dobra vest je da njihova pohlepa ostaje u okviru onoga za šta su se jako namučili. To će jako teško podeliti s drugima. Istovremeno, ne žele pomoć od drugih. Nezavisni su i oslanjaju se samo na sebe, piše Večernji.hr.

Zajecaronline/najzena/Večernji.hr/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!