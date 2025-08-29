Ova tri horoskopska znaka čeka velika sreća posle teških dana!

U narednih 14 dana tri horoskopska znaka doživljavaju pravu astrološku revoluciju.

Jupiter, planeta sreće, u povoljnom aspektu sa Uranom donosi iznenadne prilike, oslobađanje od starih blokada i nagoveštaj dugoročne sreće.

Bik

Jupiter u konjunkciji sa Saturnom aktivira vašu finansijsku i profesionalnu sferu. Nakon meseci stagnacije, dolazi nagli preokret: nova poslovna prilika ili unapređenje koje donosi materijalnu sigurnost i osećaj ispunjenosti. Vaša upornost i strpljenje konačno bivaju nagrađeni, a stabilnost koju dugo priželjkujete postaje realnost.

Lav

Venera u trigonu sa Marsom donosi lavovima period emotivne obnove. Ako ste prošli kroz ljubavne razočare ili prekide, sada se otvaraju vrata novih veza ili pomirenja sa dragom osobom. Ljubavna energija je snažna, a retrogradni uticaji polako slabe, omogućavajući vam da ponovo osetite radost i unutrašnju harmoniju.

Škorpija

Pluton i Merkur u povoljnim aspektima podstiču lični razvoj i emocionalnu transformaciju. Stare blokade nestaju, a vaša unutrašnja snaga raste. Ovo je idealan period za donošenje važnih odluka koje će vam doneti dugoročno zadovoljstvo, emocionalnu stabilnost i unutrašnji mir.

Sve što je do sada delovalo teško i nedostižno postaje moguće, a sreća konačno zakuca na vrata baš onima koji su strpljivo čekali.

Zajecaronline/najzena/N.B.

