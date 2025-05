Ova vest izazvala je lavinu komentara na mrežama.

“Bolje što je otkazan koncert, ne bih išla ni džabe”,”To ti je kad se družiš sa kriminalcima”, “Polako ovo je tek početak”, “Ne zaslužujete nigde da pevate”, “Eto, kad se družiš sa kriminalcima, tako ti i prolazi”,”Zato i ne čudi što mu je koncert otkazan, kad je povezan sa tim ljudima. Čist debakl”, samo su neki od komentara na društevnim mrežama.

Podsetimo, Saša Mirković je tokom gostovanja na bosanskoj teleiziji detaljno ispričao što se dogodilo.

– Nisam dobro, ali zadovoljan sam što sedim čista obraza i čista srca… Doduše, sa slomljenom rukom i povredama na glavi. Operacija je bila izuzetno teška. Trajala je četiri sata. Uspeli su mi sačuvati ruku. Prošao sam golgotu napada kriminalca i džeparoša. On nije menadžer. Poslednji put ga je Interpol iz Srbije isporučio Francuskoj. Očekujem da ga zagrebačka policija privede kao ubicu. Pokušao me ubiti – rekao je Mirković i dodao:

“Dok me je šutirao, vikao je: ‘Ne diraj više Cecu i Acu Pejovića!”

– Kupujem nekretninu u Zagrebu za televiziju. Došao je agent po mene i vratio me nazad. Otišao sam u klub „Mint“ i tagovao se na mrežama. Kad sam se vraćao u hotel, pričao sam na grupni poziv. Bio je i Aca Lukas na pozivu, šalili smo se… U tom trenutku su prošli Boško Janković, koji mi je bio taksista pre dvadeset godina, i ovaj famozni kriminalac koji se predstavlja kao Cecin menadžer i još nekih izvođača. Janković je ušao u hotel, a ovaj je ostao…

OTKAZAN NASTUP ACE PEJOVIĆA – Ljudi zgroženi! Nakon informacije da je UBICA izgovorio ime Pejovića i Cece tokom POKUŠAJA ATENTATA na Sašu Mirkovića

– On i ja se nikad nismo upoznali u životu. Stajao je sa prekrštenim rukama. Ja sam odlučio da izađem iz auta. Krenuo sam, on me pitao možemo li razgovarati, ja sam pokazao hotel i rekao: „Možemo.“ Napravio sam još jedan korak i dobio udarac. Pao sam i onda je usledilo udaranje. Udarao me i rukama i nogama. Naišao je neko sa belim patikama koji ga je odgurao… Krenuo sam da ustajem misleći da je gotovo… Kako sam digao pogled, vidim – leti crna cipela prema meni. Ja sam digao ruku i prekrio glavu i tu sam čuo da mi je pukla ruka. Tolika je silina udarca bila da su mi popucale kosti…

– Zamislite da je udarac bio u glavu. Zato kažem da je to bio pokušaj ubistva! Ovo što on kaže da smo se potukli fer – to nije „f“ od fera. Ja ga nisam prstom takao! Mogao sam da izgubim vid, jer sam nedavno imao operaciju… I dalje nije sigurno, sve se prati… Očekujem da ga privedu. Rekao je da će se sam predati, ali to nismo videli. Sve laže! Dok me je šutirao, stalno je ponavljao: „Ne diraj više Acu Pejovića i Cecu. Je**ću ti mater!“ Molim hrvatsku policiju da ga pronađe, da se pronađu svi dokazi. Čovek je hteo da me ubije ili da me onesposobi za ceo život – ispričao je Saša Mirković.

ZajecarOnline/I.R.

Čitajte Hypetv.rs portal, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads!

ČITAJTE NAS I NA HYPETV KANALIMA WHATSAPP, VIBER I TELEGRAM.

HYPE ZVEZDE

Prijavite se online putem linka OVDE, ali ako ne stignete da se prijavite – ne brinite, biće moguće i na licu mesta!

Adrenalin, dobra energija i prilika da baš ti postaneš nova HYPE zvezda!

OBAVEZNO pripremi:

– 1 BRZU pesmu

– 1 SPORU pesmu

(ili dve brze, ako želiš da zapališ binu! )

Dajte sve od sebe i pripremite se da ZABLISTATE!

Audicija u svim gradovima počinje u 12 časova.

Budite u toku! Zapratite našu Instagram stranicu.

Vidimo se!