Vlasnik i direktor Hype produkcije i Hype televizije Saša Mirković posle jutrošnjeg obraćanja na svom TikTok nalogu odlučio je da iznese sve detalje napada koji se desio u subotu 10. maja ispred hotela u Zagrebu. Kada ga je mučki i sa leđa napao Velibor Popović Pop kada mu je naneo teške telesne povrede.

“Da ne misle ljudi, pošto neko iznosi verovatno ovi njihovi koji pišu komentare, pa kažu lake telesne povrede, neko ga je premlatio zato što priča i tako dalje… Pričaću ja i dalje i iznosiću istinu o svima njima, šta je problem. Neka me tuže. Sud je za to da dokažu da li pričam istinu ili ne. A ne da se ljudi ubijaju po ulici kao što su navikli. Znači, teške su telesne povrede. Evo ovako izgleda moja ruka sa ugrađenim titanijumskim pločicama u ruku”, započeo je Mirković pa nastavio.

“Hvala klinici Rebro u Zagrebu. Hvala svim ljudima koji su se pobrinuli u toku noći da mi spasu ruku, koja je od siline udarca prelomljena na tri dela. Sastavili su je na operaciji koja je trajala preko ćetiri sata. Niste me zaplašili odmah da vam kažem. A ni ti Vancago, Pope, koji sačekuješ i udaraš s leđa ljude jer nemaš onu stvar da mi kažeš ono što imaš u lice. Pitao si me možemo li da razgovaramo: rekao sam, možemo i nastavio u hotel. Mislio sam da si čovek i da bar malo ima ljudskosti u tebi. Međutim, uvideo sam da nema, a posebno onda kada si hteo glavu da mi odšrafiš glavu zadnjim udarcem mada te je sprečila moja ruka.

Saša Mirković otkrio NOVE STRAVIČNE DETALJE NAPADA: “Na moju sreću i na vašu žalost, NISTE ME UBILI”

Znači, hvala onom slučajnom prolazniku koji je odvojio ovog đubretara i ub*cu i sitnog klošara i prevaranta Velibora Popovića Popa. Iz mene sad izlazi malo zato što sam dozvolio ovakvom indijancu da mi se približi”, rekao je Mirković.

“Mogao sam agentu za nekretnine da kažem da nastavi vožnju. Međutim, ja sam gost hotela zašto bih se krio od bilo koga. Ovi, svi koji su ti bili pomagači od Boška Jankovića pa nadalje, i koji su špijunirali gde se krećem i šta radim, svi će morati da odgovaraju. Kao i taj tužilac koji te je oslobodio ili ti je poništio presudu, to jest moju krivičnu prijavu za ugrožavanje bezbednosti. Sve će to da dođe na novo mesto zakonskim putem, a ovi tvoji prijatelji kao što su Ceca i svi ostali koji ste pomenuti u mojim videima, moraće da daju izjave jer ovo je teško krivično delo protiv ugrožavanja sigurnosto koje se zove pokušaj ubistva. Na moju sreću i na vašu žalost niste me ub*li. I nisam Ceco prošao kao Iso Lero Džambo.”

