OGLASIO SE PREDSEDNIK SRBIJE: ”Srbija podržava mir…”

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se putem zvaničnog Instagram naloga, pa poručio:

View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic)

– Srbija podržava mir, čuvamo našu decu, našu slobodu i nezavisnost – napisao je predsednik Vučić.

Podsetimo, predsednik Vučić je danas razgovarao sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata o posledicama sukoba na Bliskom istoku, i istakao da su se u razgovoru dotakli i širih međunarodnih prilika, uticaja aktuelnih dešavanja na globalnu stabilnost, energetsku sigurnost i ekonomsku predvidivost što su, kako je istakao, teme od neposrednog značaja i za Srbiju.

Zajecaronline/N.B.

