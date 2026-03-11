VAŽAN RAZGOVOR: Vučić sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata o posledicama sukoba na Bliskom istoku
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom o situaciji na Bliskom istoku, posledicama sukoba po mir i stabilnost šireg regiona, uticaju aktuelnih dešavanja na globalnu stabilnost i potrebi da se očuvaju kanali dijaloga u vremenu velikih izazova.
”U istinski prijateljskom i otvorenom razgovoru sa @mohamedbinzayed o situaciji na Bliskom istoku i posledicama sukoba po mir i stabilnost šireg regiona, opasnosti od dalje eskalacije, kao i o potrebi da se očuvaju kanali dijaloga i političkog razumevanja u vremenu velikih izazova”, naveo je Vučić u objavi na Instagramu.
Dodao je da su se u razgovoru dotakli i širih međunarodnih prilika, uticaja aktuelnih dešavanja na globalnu stabilnost, energetsku sigurnost i ekonomsku predvidivost što su, kako je istakao, teme od neposrednog značaja i za Srbiju.
”Iskoristio sam ovu priliku da šeiku Mohamedu uputim srdačne čestitke povodom rođendana, uz želje za dobro zdravlje, ličnu sreću i snagu u ovim izazovnim vremenima”, naveo je predsednik Vučić.
