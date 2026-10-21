Nove klupe i kante za otpad ulepšale javne površine u ZC Zaječar

Zahvaljujući vrednoj donaciji Grada Zaječara, kako navode u Zdravstvenom centru Zaječar, javne površine u ovom centru od danas su bogatije za nove klupe i kante za otpad. Ova akcija ima za cilj da unapredi izgled lokalne zajednice i sugrađanima obezbedi prijatniji prostor za odmor i boravak na otvorenom.



U okviru donacije postavljeno je 12 novih parkovskih klupa, kao i 12 posuda za odlaganje smeća. Nova oprema je izrađena od kvalitetnih i otpornih materijala, prilagođenih svim vremenskim uslovima.

“Ovakve inicijative su odličan primer kako saradnja između ZC Zaječar i lokalne samouprave donosi vidljive i pozitivne promene” istakli su iz ZC Zaječar.

Takođe su naveli, da nove klupe i kante ne samo da ulepšavaju prostor, već direktno doprinose održavanju higijene i razvijanju svesti o očuvanju životne sredine.

ZC Zaječar se zahvalio Gradu Zaječaru na ovoj značajnoj podršci i doprinosu uređenju i očuvanju naše životne sredine.

Zaječaronline/N. S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.