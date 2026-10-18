Kralj kafana obara rekorde: Aca Lukas ponovo u Areni Zagreb za Dan zaljubljenih!

Kralj kafana obara rekorde

Aca Lukas vraća se u Arenu Zagreb 13. februara 2027., uoči Dana zaljubljenih, a za novi koncert već je prodato više od 2.000 ulaznica.

Nepune dve nedelje nakon što je ispunio zagrebačku Arenu trenutno jedan od najpopularnijih pevača ovih prostora i kralj kafana na Balkanu ponovo je najavio dodatni susret sa zagrebačkom publikom.

U subotu 13. februara 2027., taman uoči Dana zaljubljenih, Aca Lukas priprema jedan od najvećih koncerata svoje karijere za lom, ples i urnebes. A čim je koncert pušten u prodaju, otišlo je odmah već preko 2.000 ulaznica što samo znači da Hrvati zaista obožavaju Lukasa.

Ljubav, strast i životni lomovi — sve ono o čemu Lukas peva — dobiće svoje mesto u Areni. Od balada koje publika peva iz sveg glasa do pesama koje podižu čitavu dvoranu na noge, repertoar će doneti presek njegove bogate karijere.

„Lična karta“, „Pesma od bola“, „Daleko si“, „Bele ruže“, „Voliš li me“ i „Kafana na Balkanu“ samo su deo hitova koji se očekuju na ovom koncertu. Uz pesme koje odavno pripadaju publici, Lukas je najavio i iznenađenja kojima želi da ovom susretu da poseban pečat.

O detaljima zasad ne otkriva mnogo, ali poručuje da će i mediji imati „za čime da luduju“.

Zagreb je već pokazao koliko voli Lukasa, a prvi rezultati prodaje najavljuju još jedno veliko koncertno veče. Datum je zakazan: subota, 13. februar 2027. godine — noć u kojoj će ljubav i kafana ponovo pevati istim glasom.

Zajecaronline/J.V.

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