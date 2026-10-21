Sofronijević: Rok za prijavu nelegalnih objekata ističe 24. oktobra

Rok za prijavu nelegalnih objekata ističe 24. oktobra

Naknadni rok za prijavu nelegalnih objekata u okviru zakona “Svoj na svome” ističe u subotu, 24. oktobra. Građani prijave mogu da podnesu elektronski, preko aplikacije „Svoj na svome“, kao i na šalterima pošta i opština u Srbiji, izjavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević.

Ona je Tanjugu kazala da se elektronske prijave mogu podneti do ponoći 24. oktobra. Dok će pošte raditi u skladu sa svojim radnim vremenom, opštinama i gradovima preporučeno je da u subotu otvore posebna mesta za podnošenje prijava. A svaka lokalna samouprava odrediće vreme rada.

Sofronijević je pozvala građane da ne čekaju poslednji dan i da iskoriste mogućnost naknadnog podnošenja prijave ukoliko to dosad nisu učinili.

Naglasila je i da se naknadni rok odnosi na građane koji iz objektivnih razloga nisu mogli da podnesu prijavu u predviđenom roku. Zbog čega je, kako je dodala, neophodno da uz prijavu dostave i dokaz o sprečenosti. “To može biti bolest podnosioca, člana porodice ili neka administrativna prepreka. Veoma je važno dostaviti dokaz, jer će svaka naknadno podneta prijava biti pojedinačno procenjena od strane Agencije za prostorno planiranje“, navela je Sofronijević.

Zaječaronline/Tanjug/N. S.

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