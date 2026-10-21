Stižu pare na račun: Isplata redovne i privremene novčane naknade za septembar

Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da će preko Banke Poštanska štedionica isplatiti redovnu i privremenu novčanu naknadu za mesec septembar 2026. godine.

Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena u sredu, 21. oktobra. Dok će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u četvrtak, 22. oktobra.

Zajecaronline/N. S.

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