Danas toplo, uz postepeno naoblačenje i povremenu kišu

U Srbiji će tokom dana biti toplo. Posle podne i uveče mestimično se očekuju kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar. Prema prognozi RHMZ-a, najviša dnevna temperatura biće od 20 do 25 °C.

U Zaječaru prepodne sunčano, popodne pretežno sunčano. Duvaće slab, istočni vetar. Minimalna temperatura 10° C, maksimalna dnevna 22° C.

Zajecaronline/N. S.

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