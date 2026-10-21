Astro prognoza za 21. oktobar: Dok neke znakove očekuju nove prilike, drugi bi mogli da se suoče sa osobom iz prošlosti

Astro prognoza za svih 12 znakova Zodijaka

OVAN

Na poslu vas očekuje prilika koju ne bi trebalo da propustite. U ljubavi izbegavajte rasprave zbog sitnica.

BIK

Moguće su dobre vesti vezane za novac ili zaostalu isplatu. Partner očekuje više pažnje, a slobodni Bikovi mogli bi da upoznaju nekoga zanimljivog.

BLIZANCI

Jedna poruka mogla bi da vam promeni planove. Ne otkrivajte svima svoje namere, naročito kada je posao u pitanju.

RAK

Emocije će biti pojačane, a osoba iz prošlosti mogla bi ponovo da se pojavi. Dobro razmislite pre nego što joj pružite novu šansu.

LAV

Dan je povoljan za dogovore, nove ideje i dokazivanje na poslu. U ljubavi vas očekuje razgovor koji može mnogo toga da razjasni.

Astro prognoza za 21. oktobar: Dok neke znakove očekuju nove prilike, drugi bi mogli da se suoče sa osobom iz prošlosti

DEVICA

Ne dozvolite da tuđi problemi postanu vaš teret. Finansije zahtevaju oprez, a u ljubavi je vreme da jasno kažete šta želite.

VAGA

Pred vama je dan pun iznenađenja. Slobodne Vage mogle bi da privuku pažnju osobe koja im se već neko vreme dopada.

ŠKORPIJA

Intuicija vam je naglašena, pa obratite pažnju na ono što drugi prećutkuju. Na poslu se otvara mogućnost za važan razgovor.

STRELAC

Neočekivana vest mogla bi da vam popravi raspoloženje. U ljubavi budite iskreni i ne obećavajte ono u šta ni sami niste sigurni.

JARAC

Upornost bi konačno mogla da vam se isplati. Moguće je priznanje na poslu, dok vas u privatnom životu očekuje važna odluka.

VODOLIJA

Neko bi mogao da vas iznenadi postupkom ili priznanjem. Ne donosite zaključke na osnovu glasina i proverite sve informacije.

RIBE

Dan donosi priliku da rešite problem koji vas dugo opterećuje. U ljubavi vas očekuje više bliskosti, ali samo ako otvoreno govorite o osećanjima.

Zaječaronline/Hypetv.rs/N. S.

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