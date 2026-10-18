DINOSAURUSI NISU BILI SAMO DŽINOVI I PREDATORI! Šta krije svet koji je nestao pre 66 miliona godina?

DINOSAURUSI NISU BILI SAMO DŽINOVI I PREDATORI!

Ogromni skeleti, oštri zubi i neverovatna raznovrsnost vrsta i danas bude maštu. Ali koliko zapravo znamo o dinosaurima i njihovom životu?

Dinosaurusi su milioni godina dominirali kopnenim ekosistemima, a njihova priča i danas je jedna od najzanimljivijih tema prirodnih nauka.

U Prirodnjačkom centru Srbije u Svilajncu posetioci mogu da upoznaju svet ovih praistorijskih životinja kroz posebnu postavku posvećenu mezozoiku. Eksponati približavaju razlike među vrstama, njihovu građu i raznovrsnost, ali i period u kojem su živeli.

Nisu svi dinosaurusi bili ogromni, niti su svi bili mesojedi. Mnoge vrste hranile su se biljkama, dok su druge lovile ili koristile različite izvore hrane. Naučnici njihove životne navike rekonstruišu na osnovu fosila, građe kostiju, zuba i drugih tragova.

Posebno zanimljivo pitanje jeste njihov nestanak. Pre oko 66 miliona godina udar velikog asteroida izazvao je dramatične promene na planeti i doprineo masovnom izumiranju. Tada su nestali neptičji dinosaurusi, dok su ptice opstale kao njihovi živi evolutivni potomci.

Zašto su dinosaurusi toliko fascinantni, kako naučnici proučavaju njihove ostatke i koje su najčešće zablude o ovim drevnim stanovnicima Zemlje?!

Možda su dinosaurusi nestali iz sveta koji poznajemo, ali njihova evolutivna priča nije u potpunosti završena! Ona se nastavlja kroz životinje koje danas žive oko nas.

Zajecaronline/J.V.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.