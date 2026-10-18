Ministarstvo izdalo naredbu o sakupljanju šumskog semena tokom jeseni i zime

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede naložilo je proizvođačima šumskog semena da tokom jeseni i zime 2026/2027. godine izvrše sakupljanje semena određenih biljnih vrsti. I to u semenskim objektima upisanim u Registar regiona provenijencije i priznatog polaznog materijala. Za proizvodnju selekcionisanog, kvalifikovanog, testiranog i reproduktivnog materijala poznatog porekla.

Ova naredba od danas stupa na snagu. Poseban prioritet je sanacija šumskih površina uništenih u požarima tokom 2026. godine. Pre svega na području Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara”.

Kako je navedeno u naredbi objavljenoj u Službenom glasniku, sakupljaju se semena bukve, hrasta kitnjaka, lužnjaka, medunca, sladuna, virgilijskog hrasta, cera, koprivića. Žešlje, divlje kruške, divlje jabuke, kao i mečje leske, brekinje, mukinje, trepetljike i lipe.

Proizvođači šumskog semena tokom jeseni i zime 2026/2027. godine treba da sakupe i semena crnog, belog i poljskog jasena, mleča, gorskog i planinskog javora. Kao i graba, gloga, crnog gloga, duda, klena, crnog i belog bora i smrče.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u tehničkom mandatu Dragan Glamočić doneo je Naredbu o sakupljanju šumskog semena tokom jeseni i zime 2026/2027. godine. Sa ciljem obezbeđivanja reproduktivnog materijala neophodnog za podizanje i obnovu šuma u Srbiji.

Glamočić je istakao da su požari koji su ovog leta pogodili Srbiju. A posebno Deliblatsku peščaru, ostavili ozbiljne posledice na šume i prirodne ekosisteme.

“U Deliblatskoj peščari borba sa vatrenom stihijom trajala je čak 52 dana i sada je naša obaveza da sa istom odlučnošću pristupimo obnovi onoga što je uništeno. Nismo čekali, doneli smo konkretnu meru kojom obezbeđujemo neophodno šumsko seme za buduće pošumljavanje. Obnova šuma je dugoročan i zahtevan posao, koji mora biti zasnovan na stručnim procenama i izboru vrsta prilagođenih klimatskim uslovima. Naš cilj nije samo da obnovimo uništene površine, već da stvorimo zdravije i otpornije šume za buduće generacije”, poručio je Glamočić.

Naredba se donosi po hitnom postupku, imajući u vidu da šumsko seme dozreva tokom jeseni i da je period za njegovo sakupljanje ograničen.

Kako je navedeno, pravovremenim obezbeđivanjem semena stvaraju se preduslovi za proizvodnju sadnica, pošumljavanje i obnovu oštećenih šumskih ekosistema.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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