Jelena Dinčić otkrila trik za lakšu adaptaciju na vrtić

Polazak u vrtić i prvo odvajanje od roditelja mogu biti veoma emotivni i za dete i za mamu. Suze, strah od nepoznatog i pitanje kako će mališan prihvatiti novu sredinu brinu brojne roditelje. Direktorka vrtića Jelena Dinčić u emisiji „Dobro jutro mama“ na Hype televiziji je govorila o tome kako deci može da se olakša ovaj važan korak.

-Uvek govorim: ‘Mama će se vratiti! Vratiću se kad se probudiš! Vratiću se kada ručaš”- otkrila je Jelena Dinčić, objašnjavajući koliko je važno da se detetu na njemu razumljiv način najavi povratak roditelja.

Kako je istakla, malo dete još ne razume vremenske odrednice poput prepodneva, popodneva ili dva sata, zbog čega je važno koristiti situacije koje su mu bliske i poznate.

Foto: Hypetv

Jelena Dinčić otkrila trik za lakšu adaptaciju na vrtić

Dinčić smatra da značajnu ulogu u adaptaciji ima i način na koji roditelji predstavljaju vrtić. Umesto da ga dete doživljava kao mesto na kojem se odvaja od mame i tate, važno je da ga upozna kroz pozitivne priče i iskustva.

-Ali, ako mi govorimo o vrtiću, da je to jedno lepo mesto…-Objasnila je direktorka.

Govoreći o svom iskustvu sa decom, navela je da je tokom šetnji primećivala kako su parkovi oko podneva često prazni, pa je svojim mališanima objašnjavala gde su druga deca.

-Kažem: ‘Gde su deca? U vrtiću. Nema u parku nikoga, u vrtiću.’ I onda ja njemu baš pozitivne stvari govorim o vrtiću. Pa ga odvedem, pokažem mu šta je vrtić – ispričala je Jelena Dinčić.

Posebno je naglasila značaj prvog upoznavanja deteta sa vrtićem, tokom kojeg roditelji ulaze zajedno sa mališanom. Na taj način dete ima priliku da upozna novu sredinu uz prisustvo osobe kojoj najviše veruje.

-Kada dolazimo na upoznavanje, roditelji uđu sa svojim detetom. Vidi da su i roditelji okej sa mnom i da je njegov roditelj super. Kasnije ta adaptacija mnogo lepo prođe – rekla je Dinčić.

Poruka je jasna: detetu treba pomoći da vrtić upozna kao lepo i sigurno mesto, a rastanak mu najaviti rečima koje može da razume.

O ovim i drugim izazovima roditeljstva govorilo se u emisiji „Dobro jutro mama“, koju vodi Tatjana Stevanović, nutricionista i patronažna sestra.

Zajecaronline/J.V.

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