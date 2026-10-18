Austrijske železnice nameravaju da sledeće godine uvedu direktnu liniju Beč – Beograd

Austrijske savezne železnice (OBB) saopštile su da nameravaju da sledeće godine ponovo uspostave direktnu železničku vezu između Beča i Beograda. Prvi put od 2019. godine.

Vozovi bi trebalo da saobraćaju dva puta dnevno u oba pravca, a put od Beča do Beograda će trajati oko šest i po sati.

Tačan datum početka saobraćaja još nije utvrđen i zavisi od dobijanja potrebnih dozvola za prolazak kroz Mađarsku.

Austrijske železnice takođe najavljuju dodatne direktne veze sa više evropskih gradova. Uključujući nove usluge prema Nemačkoj, Italiji i Slovačkoj.

Nakon završetka obimne modernizacije pruge između Pasaua i Nirnberga, vozovi ICE ponovo će saobraćati do Nirnberga, Frankfurta, Dortmunda i Berlina.

Biće uveden i dodatni par vozova ICE između Beča i Dortmunda. Tako da će putnici imati na raspolaganju dodatne polaske na početku i kraju dana.

Od leta 2027. godine predviđeno je proširenje železničkog saobraćaja prema Italiji. U saradnji sa nemačkim železnicama Dojče ban i italijanskim prevoznikom Trenitalia, brzi vozovi Frekijarosa će saobraćati od Minhena, preko Insbruka, do Milana i Rima.

U red vožnje biće uvedena i dva nova direktna voza Eurositi ka Slovačkoj na relaciji Beč – Bratislava – Žilina – Košice, navodi se na veb stranici Austrijskih železnica.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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