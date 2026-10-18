Platforma sa dnevnim cenovnicima trgovinskih lanaca od danas dostupna građanima Srbije

Nacionalna platforma sa dnevnim cenovnicima u 39 trgovinskih lanaca od danas je dostupna građanima Srbije.

Platformu je u Vladi Srbije predstavila ministarka unutrašnje i spoljne trgovine u tehničkom mandatu Jagoda Lazarević, u prisustvu direktora Kancelarije za IT u eUpravu Mihailo Jovanović.

Ova platforma olakšava građanima da u svojoj blizini nađu najpovoljniju opciju za kupovinu i time uštede novac za namirnice.

“U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, trgovci na malo imaju obavezu objavljivanja cenovnika na njihovim internet sajtovima kao i na našem Portalu otvorenih podataka gde su ti cenovnici vidljivi”, navedeno je. Na platformi se nalazi 39 trgovaca na malo. Priključiće se još dva kada budu formatirali podatke po propisanom standardu.

Obaveza objavljivanja cenovnika koji moraju da budu ažurni na dnevnom nivou odnosi se na trgovce na malo koji su prošle godine ostvarili ukupan godišnji promet od preko tri milijarde dinara.

Time je obuhvaćeno preko 4.000 prodajnih objekata kod 41. trgovca na malo.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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