Tapiserija iz Bajea više neće biti okačena, već će biti izložena na nagnutom stolu

Tapiserija iz Bajea, koja se trenutno nalazi na pozajmici u Londonu, po povratku u taj grad na severozapadu Francuske biće izložena na nagnutom stolu. A ne više okačena u poluuspravnom položaju koji ometa njeno očuvanje, saopštila je danas francuska ministarka kulture Katrin Pegar.

Nakon povratka iz Londona, gde će biti izložena do jula 2027. godine, ovaj 70 metara dugačak vez biće postavljen horizontalno, na novom stolu.

Način na koji je tapiserija do sada bila izložena “opterećuje njeno očuvanje”,

“Tapiserija iz Bajea će se vratiti i, da, način njenog izlaganja je svakako trebalo da se promeni. O tome se razmišlja već dugo, a put u London tu ništa nije promenio”, napisala je Pegar na društvenim mrežama.

Brojni korisnici interneta, naveli su, međutim, da je novi način izlaganja u Francuskoj posledica potencijalnih oštećenja nastalih tokom transporta između Bajea i Londona.

Novi, horizontalni način izlaganja tapiserije u Muzeju u Bajeu najavljen je još početkom godine. On će obeležiti ponovno otvaranje muzeja, koji je trenutno u fazi opsežnog renoviranja.

Britanski muzej i francuska ministarka kulture obećali su još prošlog leta da će javno objaviti nalaze konzervatora o stanju tapiserije, ali to još uvek nije učinjeno. Iako je Katrin Pegar već potvrdila da je došlo do “pucanja dve niti” na ovom dugačkom srednjovekovnom vezu.

IZGLED TAPISERIJE MOŽETE VIDETI OVDE!

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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