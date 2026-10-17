Drugog dana suđenja Raselu Brendu – tužilaštvo iznelo nove detalje

Žena koja je optužila britanskog glumca i komičara Rasela Brenda za silovanje izjavila je da se nakon navodnog napada osećala “prljavo” i da je strahovala da bi mogla da ostane trudna, prenosi BBC.

Svedočenje žene, jedne od šest osoba koje su podnele prijave protiv Brenda, prikazano je danas tokom drugog dana suđenja pred sudom u Londonu poroti putem video-snimka policijskog razgovora iz 2023. godine.

Ona je navela da je Brenda upoznala 1999. godine, pre nego što je postao poznat. Na događaju povezanom sa konferencijom Laburističke partije, nakon čega su, prema njenim tvrdnjama, otišli u hotelsku sobu gde ju je silovao.

“Sećam se samo da me je gurao i da sam rekla ‘ne’, ali sam bila veoma uplašena”, rekla je žena tokom policijskog razgovora. Snimci su prikazani na suđenju u Krunskom sudu u Sauterku.

Drugog dana suđenja Raselu Brendu – tužilaštvo iznelo nove detalje

Ona je dodala da se nakon toga ne seća mnogo detalja. Prema njenom iskazu, nakon navodnog napada ostala je da sedi i plače, osećala se šokirano i krivila sebe za ono što se dogodilo. Navela je i da je imala noćne more zbog straha od moguće trudnoće. Ona je navela da ju je dokumentarni film iz 2023. godine, u kojem su iznete optužbe za seksualno nedolično ponašanje protiv Brenda, podstakao da se obrati policiji.

“Znala sam da sam rekla ‘ne’, znala sam da ne mogu da izađem iz te situacije”, rekla je žena. Opisujući strah koji je, prema njenim rečima, osećala tokom navodnog napada.

Žena je objasnila da je odlagala prijavljivanje slučaja jer se plašila posledica po svoju profesionalnu karijeru. Navodeći da joj je bilo rečeno da bi javno iznošenje optužbi moglo da ugrozi njen posao.

Brend (51), nekada jedan od najpoznatijih britanskih televizijskih voditelja i bivši suprug američke pevačice Kejti Peri, optužen je za tri silovanja, tri seksualna napada i jedan nepristojni napad, u periodu od 1999. do 2009. godine. On je negirao sve optužbe i izjavio je policiji nakon hapšenja da nikada nije imao seksualne odnose bez pristanka druge osobe. Suđenje je u toku i očekuje se da će trajati oko šest nedelja.

Brend je postao poznat kao stend-ap komičar i televizijski voditelj. Kasnije je ostvario karijeru u Holivudu. Poslednjih godina bavio se podkastima i živi na Floridi u Sjedinjenim Američkim Državama.

Zajecaronline/J.V.

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