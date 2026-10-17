SPEKTAKL U SKOPLJU! Boki 13 izašao na binu sa Jelenom Karleušom, publika pala u trans!

SPEKTAKL U SKOPLJU!
Pevačica Jelena Karleuša otvorila je koncert u Skoplju pesmom „Mata Hari“, a spektakl je dobio dodatnu dimenziju kada joj se na bini pridružila multimedijalna ličnost Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13, sa kojim ima duet „Kaligula“.
Zajedno izveli duet „Kaligula“ i izazvali ovacije publike
Njegov izlazak izazvao je ovacije i gromoglasan aplauz publike, a čim su počeli prvi taktovi njihove zajedničke pesme, atmosfera je dostigla vrhunac.
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Zajednički nastup dodatno je podigao energiju u dvorani i priredio publici trenutak za pamćenje.
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Boki 13 u ekstravagantnom izdanju zapalio binu
Boki 13 je i ovog puta privukao pažnju upečatljivim stajlingom. Za večerašnji spektakl u Skoplju odabrao je crnu kombinaciju, koju je upotpunio sjajnim, lakovanim dugim kaputom.
Ispod njega nosio je crnu majicu i pantalone sa belim prugama, dok su crne naočare za sunce i upečatljiva obuća zaokružile njegovo ekstravagantno scensko izdanje.
Hitovima „Sve“ i „13 razloga“ podigao publiku na noge
Nakon zajedničkog nastupa sa Karleušom, usledio je novi talas oduševljenja. Publiku je podigao na noge svojim hitovima „Sve“ i „13 razloga“, a dvoranom su se prolomili muzika, aplauzi i ovacije.
Zajednički nastup njih dvoje, uz njihove prepoznatljive hitove i energiju koja je ispunila dvoranu, još jednom je pokazao koliko publika uživa u ovakvim scenskim spektaklima.
Boki je svojim dolaskom, ekstravagantnim izgledom i nastupom dao poseban pečat večeri, a ovacije i horsko pevanje bili su najbolja potvrda da je publika dobila šou kakav je priželjkivala.
Zajecaronline/J.V.
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