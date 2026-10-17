OVO SAMO ACA LUKAS MOŽE! Spektakl u Podgorici počeo, dvorana krcata do poslednjeg mesta, ređaju se najveći hitovi! (VIDEO)

OVO SAMO ACA LUKAS MOŽE!

Najveća muzička zvezda na Balkanu, Aca Lukas, započeo je veliki solistički koncert u podgoričkoj dvorani „Morača“, koja je ispunjena do poslednjeg mesta.

Krcata dvorana „Morača“ odjekuje uz najveće hitove najveće muzičke zvezde na Balkanu

Neverovatno interesovanje publike i atmosfera koja je od samog početka na vrhuncu najavili su veče za pamćenje.

Neprikosnoveni kralj provoda koncert je otvorio svojim vanvremenskim hitom „Pesma od bola“. Već sa prvim taktovima publika je ustala na noge i zapevala uglas sa njim.

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Aca Lukas podigao Podgoricu na noge, publika peva uglas sa kraljem provoda

Hiljade glasova spojile su se u jedinstvenu energiju, dok je dvorana odjekivala stihovima jedne od pesama koje su obeležile njegovu karijeru.

Lukas je još jednom potvrdio status najveće muzičke zvezde na Balkanu i pokazao zbog čega njegovi koncerti predstavljaju mnogo više od običnog muzičkog nastupa.

Njegova harizma, moćna interpretacija, prepoznatljiva energija i emocija kojom prenosi svaku pesmu na publiku stvaraju atmosferu koja se retko viđa.

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Podgorica je večeras u znaku Ace Lukasa, a krcata dvorana najbolji je dokaz koliko publika voli njegovu muziku.

Od prvih taktova, hiljade prisutnih na nogama su, uz ovacije i horsko pevanje, pokazale da su njegovi hitovi odavno prerasli u bezvremenske klasike koji spajaju generacije.

Zajecaronline/hypetv/J.V.

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