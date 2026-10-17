Beč uvodi flašice s vodom za vlasnike pasa kako bi zaštitio gradsko drveće od urina

Beč uvodi flašice s vodom za vlasnike pasa!
Vlasti bečkog okruga Nojbau pokrenule su akciju u okviru koje vlasnici pasa mogu besplatno da dobiju male flašice vode i tokom šetnje razblaže urin svojih ljubimaca, kako bi se smanjilo oštećenje gradskog drveća i biljaka, prenosi list „Heute“.
U okvru akcije pod nazivom “Lepa šetnja sa psom” flašice se besplatno dele u kancelariji opštinskog rukovodstva, do isteka zaliha.
Ideja je da vlasnici pasa, pored kesica za prikupljanje izmeta, tokom šetnje nose i flašicu vode kojom će isprati mesto na kojem se pas pomokrio. Flašica zapremine 270 mililitara trebalo bi da bude dovoljna za više upotreba, navode organizatori. Projekat su pokrenuli stanovnici u saradnji sa upravom okruga, sa ciljem da se unapredi suživot ljudi, kućnih ljubimaca i gradskog zelenila.
Prema saopštenju organizatora, pseći urin može da ošteti koru drveća i oslabi njenu zaštitnu funkciju, čime se povećava rizik od prodora patogena i gljivica. U težim slučajevima može doći do truljenja i narušavanja stabilnosti stabla.
U gusto naseljenom okrugu Nojbau gradsko drveće ima važnu ulogu u stvaranju hlada, snižavanju temperature ulica i poboljšanju mikroklime. Prema podacima okruga, u poslednjih deset godina zasađeno je oko 250 novih stabala.
Gradsko drveće već je izloženo brojnim pritiscima, među kojima su visoke temperature, suša, zbijeno zemljište i zagađenje, a urin pasa predstavlja dodatno opterećenje. Umesto uvođenja novih zabrana, organizatori žele da podignu svest građana i podstaknu ih na jednostavnu promenu svakodnevnih navika. Slična praksa već se primenjuje u Španiji, Japanu, Italiji, Velikoj Britaniji i Švajcarskoj.
Zajecaronline/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Dodaj komentar