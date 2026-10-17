Beč uvodi flašice s vodom za vlasnike pasa kako bi zaštitio gradsko drveće od urina

Beč uvodi flašice s vodom za vlasnike pasa!

Vlasti bečkog okruga Nojbau pokrenule su akciju u okviru koje vlasnici pasa mogu besplatno da dobiju male flašice vode i tokom šetnje razblaže urin svojih ljubimaca, kako bi se smanjilo oštećenje gradskog drveća i biljaka, prenosi list „Heute“.

U okvru akcije pod nazivom “Lepa šetnja sa psom” flašice se besplatno dele u kancelariji opštinskog rukovodstva, do isteka zaliha.

Ideja je da vlasnici pasa, pored kesica za prikupljanje izmeta, tokom šetnje nose i flašicu vode kojom će isprati mesto na kojem se pas pomokrio. Flašica zapremine 270 mililitara trebalo bi da bude dovoljna za više upotreba, navode organizatori. Projekat su pokrenuli stanovnici u saradnji sa upravom okruga, sa ciljem da se unapredi suživot ljudi, kućnih ljubimaca i gradskog zelenila.

Prema saopštenju organizatora, pseći urin može da ošteti koru drveća i oslabi njenu zaštitnu funkciju, čime se povećava rizik od prodora patogena i gljivica. U težim slučajevima može doći do truljenja i narušavanja stabilnosti stabla.

U gusto naseljenom okrugu Nojbau gradsko drveće ima važnu ulogu u stvaranju hlada, snižavanju temperature ulica i poboljšanju mikroklime. Prema podacima okruga, u poslednjih deset godina zasađeno je oko 250 novih stabala.

Gradsko drveće već je izloženo brojnim pritiscima, među kojima su visoke temperature, suša, zbijeno zemljište i zagađenje, a urin pasa predstavlja dodatno opterećenje. Umesto uvođenja novih zabrana, organizatori žele da podignu svest građana i podstaknu ih na jednostavnu promenu svakodnevnih navika. Slična praksa već se primenjuje u Španiji, Japanu, Italiji, Velikoj Britaniji i Švajcarskoj.

Zajecaronline/J.V.

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