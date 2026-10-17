Lososi koji se uzgajaju na farmama sve češće se hrane piletinom

Dve od najvećih evropskih kompanija za uzgoj lososa ubuduće će koristiti hranu na bazi živinskog mesa, pri čemu norveški proizvođač “Leroj” već koristi takvu hranu na svim svojim morskim farmama. Dok kompanija “Movi” navodno planira da je uvede, preneo je danas Fajnenšel tajms.

List navodi da je kompanija “Grig” već uvela hranu na bazi živinskog mesa za svoje losose i trenutno je testira.

Do 2013. godine bilo je zabranjeno hraniti ribu u uzgoju životinjskim proteinima. Od tada su proizvođači, verovatno iz straha od reakcije potrošača, izbegavali takvu praksu, ali je sada taj tabu, po svemu sudeći, ukinut, preneo je nemački Špigel.

U Evropskoj uniji i Velikoj Britaniji, upotreba hrane za ribe na bazi živinskog mesa bila je zabranjena zbog straha od širenja bolesti.

Iako Norveška nije članica EU, norveške kompanije upravljaju postrojenjima za akvakulturu uz obalu Škotske. Evropska komisija je promenila svoj stav, navodeći da zdravstveni rizici ne postoje.

Kako se navodi, odluka o tome da se lososi hrane proizvodima na bazi živinskog mesa ima za cilj, pre svega, smanjenje troškova na ribljim farmama. Lososi se inače hrane ribom, ali cena hrane za losose na bazi ribe udvostručila se u poslednje dve godine. Dok je hrana na bazi živinskog mesa otprilike upola jeftinija.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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