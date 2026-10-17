Zabrana alkohola stupila na snagu!
Na svim železničkim stanicama u Nemačkoj, uključujući perone, stupila je na snagu zabrana konzumiranja alkohola, koja obuhvata oko 5.700 stanica širom zemlje. Izuzetak su kafići, restorani i drugi ugostiteljski objekti na stanicama, koji i dalje mogu da služe alkoholna pića. Dok je njihova konzumacija dozvoljena i u mnogim vozovima, prenosi Dojče vele. Vozovi na dužim relacijama i dalje će u svojim bistroima nuditi pivo i druga alkoholna pića.
Nemački železnički operater Dojče ban saopštio je da je cilj zabrane da železničke stanice budu bezbednije, čistije i prijatnije za putnike, navodeći da su brojni incidenti tokom prethodnih godina, uključujući i dva teška slučaja ove godine, podstakli uvođenje novih pravila.
U jednom od njih, 26-godišnjeg radnika obezbeđenja Dojče bana napao je pijani putnik tokom kontrole karte, pri čemu su se vrata voza otvorila, a radnik je pao iz voza i zadobio teške povrede.
Ranije ove godine, kondukter je poginuo kada ga je napao putnik bez važeće karte. Zabrana je deo kućnog reda Dojče bana, a ne krivičnog zakonodavstva, pa će je u početku sprovoditi radnici obezbeđenja železnice, a ne policija. Zabrana važi svakog dana i u vereme značajnih događaja. Poput utakmica Bundeslige kada veliki broj navijača putuje vozom.
Dojče ban je pre uvođenja zabrane testirao ovu meru na oko 40 stanica, među kojima su bile i velike stanice u Kelnu, Minhenu, Hamburgu i Berlinu. Kompanija navodi da su rezultati bili pozitivni, uz manje nereda i otpada. Dok su putnici i zaposleni ocenili da je atmosfera na stanicama prijatnija. Mera je, međutim, naišla i na kritike organizacija koje pomažu beskućnicima, koje upozoravaju da su železničke stanice za beskućnike sa problemima zavisnosti često važna, natkrivena i relativno bezbedna mesta za boravak.
Upozoreno je i da bi njihovo udaljavanje sa stanica moglo da oteža socijalnim radnicima da stupe u kontakt sa njima.
Zajecaronline/J.V.
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