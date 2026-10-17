Spomen-kuća Mileve Marić Ajnštajn u Rumi otvorena za posetioce

U Rumi je obnovljena kuća porodice Marić, posvećena životu i radu svetski priznate naučnice Mileve Marić Ajnštajn i njene porodice, koja je pretvorena u spomen-kuću i koja će biti otvorena za posetioce.

Navodi se da je stalna postavka u spomen-kući podeljena u tri tematske celine koje obuhvataju život i značaj Mileve Marić Ajnštajn u svetu i Srbiji. Život porodice Marić u Rumi sa posebnim osvrtom na njenog brata Miloša Marića, kao i odnos i naučnu saradnju Mileve i Alberta Ajnštajna.

Mileva Marić bila je srpska matematičarka i fizičarka, kao i prva supruga slavnog fizičara Alberta Ajnštajna. Rođena je u Titelu, a školovala se u Rumi, Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu, Šapcu i Zagrebu. Godine 1896. upisuje studije matematike i fizike na Državnom tehničkom univerzitetu (ETH) u Cirihu, kao tek peta žena primljena na ovaj fakultet.

VENČANJE SA AJNŠTAJNOM

Na studijama upoznaje Alberta Ajnštajna. Venčali su se 1903. godine. Imali su troje dece: ćerku Lizerl i sinove Hansa Alberta i Eduarda. Istoričari nauke i danas raspravljaju o njenom doprinosu Ajnštajnovim radovima iz ranog perioda. Budući da su se u pismima međusobno nazivali saradnicima i govorili o „našem radu“.

Od Ajnštajna se razdvojila 1914, a zvanično razvela 1919. godine. Prema razvodnom ugovoru, dobila je novčani iznos od Ajnštajnove Nobelove nagrade (koju je dobio 1921). Novac je iskoristila za kupovinu nekretnina u Cirihu i lečenje bolesnog sina Eduarda.

U Novom Sadu se od 1994. dodeljuje nagrada koja nosi njeno ime, a njena rodna kuća u Rumi pretvorena je u spomen-kuću.

Zajecaronline/J.V.

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.