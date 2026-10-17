Pančevački džez festival od 29. do 31. oktobra

Pančevački džez festival biće održan od 29. do 31. oktobra u dvorani Kulturnog centra Pančeva. Učestvovaće američki, evropski i domaći muzičari, saopštili su organizatori.

“Ovogodišnji program predstaviće širok raspon savremenog džeza. Od tradicionalnijih formi i muzike izraženo melodičnog karaktera do slobodne improvizacije. Avangarde i susreta džeza sa drugim muzičkim žanrovima”, istaknuto je u saopštenju.

Kako je najavljeno, prve festivalske večeri 29. oktobra, od 20 časova, nastupiće italijanski duo saksofoniste Frančesko Kafizo (Francesco Cafiso) i pijaniste Mauro Skjavone (Schiavone).

Istog dana, od 21 i 30 časova, dolazi trio američkog gitariste Bila Frisella (Bill Frisell), u kome su i basista Luk Bergman i bubnjar Tim Angulo.

Pančevački džez festival od 29. do 31. oktobra

Drugo festivalsko veče, od 20 časova, otvara niški kvartet Ejot (Eyot). A u nastavku, od 21 i 30 časova je koncert trija kubanskog pijaniste Alfreda Rodrigesa (Rodriguez), koji će nastupiti sa bubnjarom Majklom Oliverom i basistom Svaelijem Mbapeom.

Kako je najavljeno, završne večeri 31. oktobra sa početkom u 20 časova nastupiće trio Šorkats (Shortcuts), koji čine pijanistkinja Silvi Kurvoazje (Sylvie Courvoisier), saksofonista i klarinetista Ned Rotenberg (Rothenberg) i bubnjar Našit Vejts (Nasheet Waits).

“Festival će od 21 i 30 časova zatvoriti američki saksofonista Ajsaja Kolijer (Isaiah Collier) sa kvartetom Čouzen fju (The Chosen Few) i programom posvećenim Džonu Koltrejnu, povodom stogodišnjice rođenja”, najavili su organizatori.

Kako je istaknuto, Kolijer će na 29. Pančevačkom džez festivalu nastupiti sa pijanistkinjom Lijom Grigorijan, basistom Konvejem Kembelom i bubnjarom Timom Redžisom.

Festival organizuje Kulturni centar Pančevo, uz pokroviteljstvo Grada Pančeva, Ministarstva kulture, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i drugima.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!