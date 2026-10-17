Oktobar i novembar donose preispitivanje, ali i prilike koje se ne propuštaju: Zvezde spremaju pozitivan preokret za četiri znaka Zodijaka

Oktobar i novembar 2026. donose period preispitivanja, jer retrogradna Venera vraća stare ljubavi, nedovršene odnose i pitanja novca, dok se 24. oktobra retrogradnom kretanju pridružuje i Merkur. Mnogi će se vraćati na ranije odluke i razgovore. A neke situacije za koje su verovali da su završene ponovo će se otvoriti.

Ipak, za četiri horoskopska znaka ovaj period mogao bi da donese i značajne prilike. Lav, Vodolija, Blizanci i Strelac mogli bi da naprave poslovni pomak, poprave finansijsku situaciju, upoznaju važne ljude ili pokrenu planove koji su dugo bili na čekanju.

Lav

Lavovima druga polovina jeseni donosi priliku da ponovo pokrenu stvari koje su neko vreme stajale u mestu. Oktobar zahteva strpljenje, naročito kada su u pitanju dom, porodica i privatni odnosi, dok retrogradna Venera vraća stare emocije i pitanja lične sigurnosti.

Važan trenutak dolazi sredinom novembra, kada se Jupiter i Mars susreću u Lavu. Ovaj spoj može doneti više energije, samopouzdanja i ambicije, kao i prilike za poslovni napredak, pokretanje projekata i veću vidljivost, posebno u kreativnim poslovima, medijima i radu sa publikom.

Vodolija

Pluton 16. oktobra završava retrogradno kretanje i nastavlja direktno kroz Vodoliju, što simbolično označava prelazak sa unutrašnjih promena na konkretne poteze. Pripadnici ovog znaka mogli bi jasnije da sagledaju šta žele da promene u svom životu i koje situacije više ne žele da prihvataju.

Oktobar i novembar mogu doneti pomake u karijeri, društvenom statusu i odnosu prema novcu. Neke Vodolije mogle bi da dobiju priliku koju dugo čekaju, dok će druge odlučiti da napuste iscrpljujuće okolnosti. Retrogradna Venera može vratiti stare emocije, ali i pomoći da jasnije procene da li žele da obnove prošli odnos ili započnu novu priču.

Blizanci

Blizanci tokom oktobra i novembra mogu dobiti važne informacije i prilike koje će im pomoći da odrede pravac daljeg razvoja. Uran, planeta promena i neočekivanih obrta, retrogradan je u njihovom znaku, pa se proces lične transformacije nastavlja, a nove okolnosti mogu pokazati koje mogućnosti vredi iskoristiti.

Na poslovnom planu mogu se otvoriti vrata za obnovu starih saradnji, pokretanje odloženih projekata ili realizaciju ideja koje ranije nisu dobile priliku. Pun Mesec u Blizancima 24. novembra mogao bi da označi kulminaciju procesa koji je trajao nedeljama i donese važnu odluku, poslovni rezultat ili jasniju sliku o tome šta zaista žele.

Strelac

Strelčevi bi završnicu jeseni mogli da iskoriste za nove početke, ali će najpre morati da završe ono što ih opterećuje. Oktobar je pogodan za preispitivanje planova, zatvaranje starih poglavlja i udaljavanje od ljudi i situacija koje više nemaju svoje mesto u njihovom životu.

Od 22. novembra, kada Sunce ulazi u njihov znak, Strelčevi mogu osetiti više energije i spremnosti za nove poduhvate. Posebno su naglašene mogućnosti povezane sa putovanjima, inostranstvom, učenjem, medijima i širenjem poslovnih kontakata. Važno je da prethodno završe započeto, umesto da prerano usmere svu pažnju na ono što tek dolazi.

Zajecaronline/24 sedam/N.S.

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