Netfliks kupio ekskluzivna prava za prenos Svetskog prvenstva 2030. u Španiji

Kompanija Netfliks kupila je ekskluzivna prava za prenos Svetskog prvenstva u fudbalu 2030. godine u Španiji, jednoj od zemalja domaćina. I to, uz dogovor koji predviđa da javni emiter može da prenosi po jednu utakmicu dnevno. Uključujući mečeve aktuelnog svetskog prvaka.

Netfliks je saopštio da će uživo prenositi sve 104 utakmice turnira sa 48 reprezentacija, čiji će domaćini biti Španija, Portugal i Maroko. Nakon što prve tri utakmice budu odigrane u Južnoj Americi, prenosi AP.

Vrednost ugovora nije objavljena.

Prava za prenos Svetskog prvenstva 2026. godine u Španiji pripala su javnom emiteru RTVE za, kako se navodi, 55 miliona evra.

Turnir 2030. biće jubilarno, stogodišnje izdanje Svetskog prvenstva. FIFA će godišnjicu obeležiti tako što će originalni domaćin prvog prvenstva, Urugvaj, kao i Argentina i Paragvaj, ugostiti po jednu utakmicu. Glavni deo turnira potom će biti nastavljen u južnoj Evropi i severnoj Africi.

Ovo je prvi veliki ugovor Netfliksa za prenos Svetskog prvenstva za muškarce. Nakon što je ta kompanija 2024. godine sa FIFA postigla dogovor o pravima za prenos ženskog Svetskog prvenstva u SAD 2027. i 2031. godine.

FIFA je tradicionalno davala prava javnim emiterima kako bi utakmice bile dostupne što većem broju gledalaca. A ugovor Netfliksa za Španiju uključuje obavezu da deo prenosa bude dostupan besplatno.

“Jedna utakmica po danu biće dostupna besplatno u Španiji. Paket utakmica, uključujući sve mečeve reprezentacije Španije, oba polufinala i finale. Biće dostupan za emitovanje na nacionalnom javnom emiteru”, saopštio je Netfliks.

Španija i Maroko takmiče se da budu domaćini finalne utakmice. A odluka je dobila i političku dimenziju na nivou vlada i FIFA, navodi AP. Predsednik FIFA Đani Infantino ima bliske veze sa marokanskim fudbalom, dodaje agencija.

Finale bi moglo da bude odigrano na stadionu “Santjago Bernabeu” u Madridu, koji je u vlasništvu Real Madrida. Kao i na stadionu “Kralj Hasan II”, kapaciteta 115.000 gledalaca, koji se gradi u blizini Kazablanke.

Zajecaronline/J.V.

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