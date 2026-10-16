Vučić: “Očekujemo na izborima izlaznost iznad 4 miliona, 63 ili 64 odsto”

Nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić rekao je danas da na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra očekuje izlaznost iznad četiri miliona birača. Odnosno između 63 i 64 odsto, i da se većom izlaznošću podrška za listu čiji je nosilac uvećava.

“Pobedićemo ih u Novom Sadu. U Beogradu će da bude 20, 30 hiljada glasova razlike”, rekao je Vučić.

Govoreći u intervjuu sa glavnom i odgovornom urednicom Tanjuga Jovanom Joksimović na putu za Novi Sad na predizborni skup liste oko SNS. On je ocenio da očekuje će odnos glasova u Beogradu bude, na primer 430.000 naspram 440.000.

“Svaki dan istražujemo. Imamo ‘rolling sample’, kao što znate, svakog dana dodajemo uzorak od 1.200, a zaključujemo na osnovu tri dana uzastopno. Tako da znamo bukvalno broj“, rekao je Vučić.

On je naveo da na osnovu tih podataka očekuje na izborima izlaznost između 4.050.000 i 4.090.000. Odnosno u procentima između 63 i 34 odsto.

Na konstataciju da njegovi politički protivnici navode da će lista čiji je on nosilac izgubiti izbore ako izlaznost pređe 64 odsto. On je rekao da se, naprotiv tada prednost za “Ujedinjenu Srbiju” uvećava.

“Ja im sve vreme govorim istinu. Oni ne znaju ništa o tome. Oni ne vole da čuju šta je realno, oni imaju svoje. I razlika je takva da može da ih spase samo da ili mene nema ili da se ne znam šta dogodi”, rekao je Vučić.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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