VESNA ZMIJANAC SPREMA NOĆ ZA PAMĆENJE! Muzička legenda 19. decembra stiže u Zetru – Sarajevo će pevati njene vanvremenske hitove!

VESNA ZMIJANAC SPREMA NOĆ ZA PAMĆENJE!

Jedan glas, bezbroj hitova i karijera koja traje decenijama – Vesna Zmijanac 19. decembra stiže u Sarajevo, gde će u Zetri održati veliki koncert i publici prirediti veče satkano od muzike, emocija i pesama koje su obeležile generacije.

Biće to susret jedne od najvećih zvezda regionalne muzičke scene sa publikom koja je godinama voli, prati i sa njom peva stihove koji su odavno postali deo života mnogih.

Malo je izvođača koji mogu da se pohvale repertoarom kakav iza sebe ima Vesna Zmijanac. „Nevera moja“, „Kazni me, kazni“, „Svatovi“, „Jorgovani“, „Kraljica tuge“, „Kunem ti se životom“, „Idem preko zemlje Srbije“ samo su neke od pesama koje su obeležile njenu veliku karijeru.

To nisu hitovi koji su trajali jednu sezonu. To su pesme koje se pevaju decenijama, koje su preživele promene muzičkih trendova i uz koje su odrastale generacije. Upravo zato Vesnini koncerti imaju posebnu emociju. Dovoljni su prvi taktovi njenih najvećih hitova da publika preuzme pesmu i hiljade glasova postanu jedan.

Sarajevsku publiku zato 19. decembra očekuje mnogo više od običnog koncerta, a uz Vesnu Zmijanac na bini će biti i orkestar Miše Mijatovića.

Zetra će te večeri postati mesto velikog muzičkog susreta, nostalgije, ljubavi, tuge, radosti i svih onih emocija koje Vesna Zmijanac već decenijama pretvara u pesme.

Njena posebna boja glasa, harizma i neposrednost učinile su je jednom od najprepoznatljivijih pevačica na ovim prostorima. A publika joj je tokom svih godina karijere ostala verna. Jer Vesna nikada nije pevala samo publici – pevala je sa njom.

19. DECEMBAR – VEČE KOJE ĆE SE PAMTITI

Veliki koncert u Zetri biće prilika da se na jednom mestu čuju pesme koje su pisale istoriju regionalne narodne muzike, ali i da Vesna još jednom pokaže zbog čega njen status traje uprkos decenijama koje prolaze i generacijama koje se smenjuju.

Publiku očekuje veče najvećih hitova, vrhunske atmosfere i emocija koje samo velike pesme i veliki izvođači mogu da probude. A kada hiljade ljudi u Zetri zajedno zapevaju stihove koji se znaju napamet već decenijama, biće jasno da neke karijere ne mere vreme, trendovi ni broj pregleda. One se mere pesmama koje ostaju. A Vesna Zmijanac ih ima za nekoliko života.

Sarajevo, 19. decembar, Zetra – sprema se noć u kojoj će legenda i njena publika još jednom pevati kao jedno.

Zajecaronline/J.V,

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