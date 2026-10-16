Pojedini potrošači u Zaječaru, u subotu, 17. oktobra, bez električne energije

Ogranak Elektrodistribucija Zaječar radi na unapređenju kvaliteta snabdevanja električnom energijom korisnika, prevenciji kvarova i pripremi distributivne mreže za predstojeću sezonu.

Usled toga, bez električne energije, u subotu 17. oktobra, bez električne energije biće u Zaječaru ulice Negotinska, Dunavska, Sremska i gornji deo Ivana Milutinovića, od broja 40 do broja 70.

Kako je najavljeno, struje neće biti od 10 do 17 časova.

Zajecaronline/N.S.

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