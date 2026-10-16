VUČIĆ SA HILJADAMA LJUDI KORAČA NOVIM SADOM! REKE NARODA NA VELIKOM SKUPU LISTE „UJEDINJENA SRBIJA“ NA TRGU SLOBODE! (VIDEO)

VUČIĆ SA HILJADAMA LJUDI KORAČA NOVIM SADOM!

Aleksandar Vučić, nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, danas je u Novom Sadu koračao ulicama sa hiljadama ljudi, a na Trgu slobode održan je veliki predizborni skup.

Vučić je iz Beograda stigao brzim vozom do Petrovaradina, odakle je peške krenuo ka centru grada. U pratnji građana koji su uzvikivali „Aco, Srbine“ i „Vučić Aleksandar“.

Na mostu su se palile baklje, a u Novi Sad su stigle kolone traktora, bajkeri i građani iz cele Vojvodine.

Na Trgu slobode okupilo se više desetina hiljada ljudi (po nekim procenama preko 100.000). Vučić se obratio okupljenima, a na skupu je bio i slovački premijer Robert Fico. Intonirana je himna „Bože pravde“, a atmosfera je bila puna energije i zajedništva.

Ovo je prvi veliki skup SNS-a u Novom Sadu od tragedije sa nadstrešnicom na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.

Podsetimo,

Vučić je iz Beograda stigao brzim vozom do Petrovaradina, odakle je peške krenuo ka centru grada. Prešavši oko pet kilometara u pratnji građana koji su uzvikivali „Aco, Srbine“ i „Vučić Aleksandar“.

Tokom šetnje našalio se da ga niko nije nagovorio na pet kilometara peške već 20 godina.

Na mostu su pale baklje, a u Novi Sad su stigle kolone traktora iz Temerina, Bečeja, Srbobrana, Kaća i cele Vojvodine, više od 2.000 bajkera. I grupe mladih koji su peške stigli iz Bačke Palanke, prepešačivši oko 30 kilometara i prenoćivši u Futogu, noseći transparent „Vojvodina je Srbija“.

Na Trgu slobode okupilo se više desetina hiljada ljudi (po nekim procenama preko 100.000).

Vučić se obratio okupljenima uz reči:

„Hvala vam ljudi, samo što mi suze nisu krenule večeras“, zahvalivši na podršci i poručivši da će se boriti za pravdu za 16 stradalih u tragediji sa nadstrešnicom na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.

Istakao je da je ukazao pijetet, izrazio saučešće svakoj porodici i otišao na mnoge sahrane, te da pravdu moraju da donesu sudije, a ne političari.

Optužio je da su neki iskoristili tragediju za političke fotelje.

Na skupu je bio i slovački premijer Robert Fico, koji se obratio na srpskom jeziku i poručio da Vučić brani suverenost Srbije. Da niko iz inostranstva neće da joj diktira i da Slovačka nikada neće izneveriti Srbiju po pitanju Kosova i Metohije. Prisutan je bio i Milorad Dodik, Ana Brnabić, Miloš Vučević i drugi funkcioneri. Intonirana je himna „Bože pravde“, a atmosfera je bila puna energije, sa pesmom „Ruzmarin“ i skandiranjem „Srbija – Kosovo“.

Ovo je prvi veliki skup SNS-a u Novom Sadu od tragedije sa nadstrešnicom.

Vučić je najavio nastavak razvoja Vojvodine, nove investicije, da će izbori biti tesni u Novom Sadu i Beogradu. Ali da veruje u pobedu i da će se nastaviti raditi zajedno posle 25. oktobra. Poručio je da će biti transformacija države, da nema politike u školama i fakultetima i da će se graditi bolnice širom Srbije.

Izvor: Alo!