Drama na aerodromu u Kelnu: Zaplenjeno 100 gmizavaca iz prtljaga, među kojima je bilo i 37 otrovnih zmija

Na aerodromu u Kelnu u Nemačkoj carinici su zaplenili 100 gmizavaca iz prtljaga državljanina Meksika. Među njima je bilo i 37 otrovnih zmija. A oko 30 životinja nije preživelo višesatno putovanje iz Meksiko Sitija preko Istanbula do Nemačke, prenosi nemački regionalni javni servis WDR.

Pored zmija, carinici su pronašli i 55 guštera iz Meksika. Zmije su bile nagurane u prazne plastične flaše, dok su gušteri bili umotani u čarape.

“Nikada ranije nismo imali ovakav slučaj”, izjavio je Jens Aland, portparol Glavne carinske uprave u Kelnu.

Carinici su prvobitno zaustavili muškarca tokom nasumične kontrole usmerene na otkrivanje narkotika. Njegovo ponašanje privuklo je pažnju službenika jer je bio izrazito nervozan i davao protivrečne izjave. Testiranje je, takođe, ukazalo na to da je muškarac konzumirao kokain, nakon čega su carinici odlučili da detaljnije pregledaju njegov kofer.

Prema rečima Alanda, pojedine zaplenjene životinje vrede po nekoliko stotina evra.

Državljaninu Meksika odbijen je ulazak u Nemačku, a protiv njega je pokrenut istražni postupak zbog sumnje na ilegalno krijumčarenje životinja. Za takvo krivično delo u Nemačkoj predviđene su novčane ili zatvorske kazne.

Životinjama su, nakon pružene veterinarske pomoći u Kelnu, prebačene na farmu zmija u Šladenu, u blizini Braunšvajga.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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