Jorkširski park divljih životinja ponovo se otvara posle napada tigra

Jorkširski park divljih životinja saopštio je da će sutra biti ponovo otvoren, nakon što je bio zatvoren zbog incidena u subotu kada je mladić ušao u prostor za tigrove gde ga je ubio tigar. U saopštenju se dodaje da bezbednost i dobrobit posetilaca, zaposlenih i životinja ostaju najviši prioritet, kao i da su iz parka zahvalili svima koji su im uputili poruke podrške.

Park je naveo i da su mnogi građani izrazili zabrinutost za tigra Altaja, ističući da je životinja bezbedna i dobrog zdravstvenog stanja i da neće biti uspavana zbog ovog incidenta. Park, uključujući deo “Zemlja tigrova”, biće ponovo otvoren nakon konsultacija sa nadležnim institucijama, navodi se u saopštenju, prenosi Skaj njuz.

Obdukcijom je utvrđeno da je 24-godišnji Vilijam Čepmen preminuo od višestrukih teških povreda nakon što je ušao u prostor ograđen za tigrove u tom parku. Tokom istrage o smrti Čepmena čulo se da mu je ranije dijagnostikovana šizofrenija i da je imao epizode psihoze.

Njegova porodica je, kako je navedeno, izrazila zabrinutost zbog njegove komunikacije sa službama za mentalno zdravlje pre smrti.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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