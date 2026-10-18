Srpski teniser Novak Đoković igraće na ATP turniru u Bazelu

Srpski teniser Novak Đoković igraće na ATP turniru serije 500 u švajcarskom gradu Bazelu, potvrdili su danas organizatori.

Turnir u Bazelu na programu od 24. oktobra do 1. novembra.

Đoković se tako posle 15 godina vraća na turnir na kom je nastupao od 2009. do 2011. godine.

Na turniru će između ostalih učestvovati i Ben Šelton, Feliks Ože-Alijasim, Tejlor Fric i prošlogodišnji šampion Žoao Fonseka.

Zajceraonline/tanjug/J.V.

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