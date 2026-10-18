Servis ćerke ruskog cara Nikolaja I, Olge Nikolajevne, prvi put na aukciji u Parizu

Jedinstveni servis za čaj i kafu koji je pripadao velikoj kneginji Olgi Nikolajevnoj, ćerki ruskog cara Nikolaja I, prvi put će biti ponuđen na aukciji u Parizu 12. novembra.

De Tiri je rekao da će servis, koji se do sada nalazio u privatnoj kolekciji, prvi put biti ponuđen na prodaju. Što ga čini posebno vrednim za kolekcionare, prenosi agencija RIA Novosti.

“On može da bude zanimljiv ne samo velikim kolekcionarima umetničkih predmeta iz doba Ruskog carstva i predmeta povezanih sa dinastijom Romanov. Već i muzejima, privatnim fondacijama, kolekcionarima predmeta koji su pripadali članovima kraljevskih i carskih porodica. Kao i institucijama koje se bave primenjenom umetnošću ili istorijom evropskih dinastija”, rekao je De Tiri.

Prema njegovim rečima, zbog istorijskog značaja i izuzetne očuvanosti, ovaj servis prevazilazi okvire isključivo ruskog tržišta.

Servis za čaj i kafu od pozlaćenog srebra izrađen je 1840. godine u Sankt Peterburgu za veliku kneginju Olgu Nikolajevnu i bio je deo njenog miraza. Ona se 1846. godine udala za prestolonaslednika Virtemberga Karla i preselila se u Nemačku.

Istorija servisa tokom 20. veka i dalje je predmet istraživanja, navodi francuska aukcijska kuća.

Servis u neoklasicističkom stilu čine samovar, lončić za kafu, čajnik, posuda za šećer sa poklopcem, posuda za mleko. Pa cediljka za čaj, hvataljke za šećer i veliki ovalni poslužavnik.

Predmeti su bogato ukrašeni iskucanim i reljefnim elementima i ukrasima u vidu lišća, bisera i raskošnih voćnih girlandi.

Drške su oblikovane kao figure Psihe sa leptirovim krilima. Dok su grlići i spojevi drški ukrašeni grotesknim maskaronima i glavama himera.

Noge su izrađene u obliku lavljih šapa.

“Predmeti iz servisa velike kneginje Olge poznati su kolekcionarima, ali se najčešće pojavljuju pojedinačno – posude za supe, posude za hlađenje boca, posude za sosove, kovčežići ili veliki tanjiri. Jedinstvenost ovog servisa ogleda se u tome što je očuvan kao celina”, rekao je De Tiri.

Aukcija će biti održana 12. novembra, a vrednost servisa procenjuje se na između 40.000 i 80.000 evra.

De Tiri je ocenio da procena odražava stvarnu potražnju za predmetima carskog porekla.

U decembru 2025. godine u Beču je samo jedna posuda za hlađenje boca iz servisa Olge Nikolajevne prodata za 26.000 evra.

Sličan servis, koji je pripadao Olginoj sestri Mariji Nikolajevnoj, danas se čuva u Ruskom muzeju u Sankt Peterburgu, navodi aukcijska kuća Agit.

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Zajecaronline/tanjug/J.V.

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