Objavljeno radno vreme aerodroma od 25. oktobra 2026. do 27. marta 2027.

Objavljeno radno vreme aerodroma
Direktorat civilnog vazduhoplovstva Srbije doneo je Naredbu o otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja koja definiše obavezno radno vreme aerodroma tokom perioda važenja zimskog reda letenja, od 25. oktobra 2026. do 27. marta naredne godine.
Kako je nevedeno u neredbi objavljenoj u Službenom glasniku, jedini aerodrom u Srbiji koji mora da radi non-stop, 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, ostaje beogradski aerodrom “Nikola Tesla”.
Aerodrom “Konstantin Veliki” u Nišu, Aerodrom Vršac, Aerodrom “Mind” Kragujevac i Aerodrom “Morava” u Kraljevu imaju specifično vremenski ograničeno obavezno radno vreme u periodu od 7.00 do 15.00 časova, ali mogu da prihvataju i otpremaju letove i putnike ili robu i van tog vremena po posebnim najavama uz prethodno odobrenje operatera aerodroma.
Po ovom dokumentu, aerodrom “Konstantin Veliki” u Nišu ponedeljkom mora biti otvoren od 9.00 do 14.00 časova, utorkom od 10.00 do 14.00, sredom od 08.00 do 15.00, četvrtkom od 9.30 do 12.30, a petkom od 09.00 do 14.00 sati.
Subotom “Konstantin Veliki” mora da radi od 10 do 14 časova, a nedeljom od 9.00 do 13.00.
Aerodrom u Vršcu u obavezi je da bude dostupan radnim danima od 7.00 do 15.00 sati, dok vikendom neće morati biti operativan.
Zrenjaninski aerodrom “Ečka” radiće svakodnevno od izlaska do zalaska Sunca, a aerodrom “Mind” u Kragujevcu radiće radnim danima od 9.00 do 15.00 časova, dok će vikendom biti zatvoren, osim po najavi.
Aerodrom “Morava” u Kragujevcu radiće samo sredom i subotom od 12.00 do 15.00 časova.
Aerodrom “Rosulje” iz Kruševca i Aerodrom “Ponikve” iz Užica će biti otvoreni za odvijanje vazdušnog saobraćaja samo na zahtev korisnika. Uz prethodno odobrenje operatera aerodroma.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
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