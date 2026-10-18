KAMENJE KOJE SVETLI U MRAKU! Minerali kriju fascinantne tajne planete Zemlje!

KAMENJE KOJE SVETLI U MRAKU!

Na prvi pogled deluju kao obični komadi stene, a onda pod posebnim osvetljenjem zasijaju u upečatljivim bojama. Minerali pokazuju da priroda može da bude fascinantna i bez ijednog živog organizma.

Svet minerala i stena otkriva kako je građena naša planeta i koliko se različitih prirodnih procesa odvija ispod površine Zemlje!

Minerali su prirodno nastale čvrste supstance sa određenim hemijskim sastavom i uređenom unutrašnjom strukturom. Stene, za razliku od njih, mogu biti sastavljene od jednog ili više minerala.

Posebnu pažnju privlače fluorescentni minerali.

Pod određenim vrstama zračenja emituju vidljivu svetlost. Ova pojava nije magija, već rezultat fizičkih i hemijskih svojstava materijala.

Minerali su važni i za razumevanje geološke prošlosti, jer njihova struktura i sastav pružaju podatke o uslovima u kojima su nastajali. Istovremeno, predstavljaju i značajne prirodne resurse koji imaju široku primenu u svakodnevnom životu.

Nekada je dovoljan samo jedan pogled kroz muzejsku vitrinu da shvatimo koliko je svet ispod naših nogu složeniji nego što možemo da zamislimo.

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Zajecaronline/J.V.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.