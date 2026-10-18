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KAMENJE KOJE SVETLI U MRAKU! Minerali kriju fascinantne tajne planete Zemlje!

18.10.2026.
Foto: Zajecaronline

KAMENJE KOJE SVETLI U MRAKU!

Na prvi pogled deluju kao obični komadi stene, a onda pod posebnim osvetljenjem zasijaju u upečatljivim bojama. Minerali pokazuju da priroda može da bude fascinantna i bez ijednog živog organizma.

Svet minerala i stena otkriva kako je građena naša planeta i koliko se različitih prirodnih procesa odvija ispod površine Zemlje!

Minerali su prirodno nastale čvrste supstance sa određenim hemijskim sastavom i uređenom unutrašnjom strukturom. Stene, za razliku od njih, mogu biti sastavljene od jednog ili više minerala.

Posebnu pažnju privlače fluorescentni minerali.

Foto: Hypetv

Pod određenim vrstama zračenja emituju vidljivu svetlost. Ova pojava nije magija, već rezultat fizičkih i hemijskih svojstava materijala.

Foto: Hypetv

Minerali su važni i za razumevanje geološke prošlosti, jer njihova struktura i sastav pružaju podatke o uslovima u kojima su nastajali. Istovremeno, predstavljaju i značajne prirodne resurse koji imaju široku primenu u svakodnevnom životu.

Foto: Hypetv

Nekada je dovoljan samo jedan pogled kroz muzejsku vitrinu da shvatimo koliko je svet ispod naših nogu složeniji nego što možemo da zamislimo.

 

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Zajecaronline/J.V.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti.  Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.

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