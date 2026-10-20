POSLE RASPRODATIH ARENA U BEOGRADU, ACA LUKAS STIŽE U MAKEDONIJU! Veliki koncert u areni „Boris Trajkovski“ 11. decembra!

POSLE RASPRODATIH ARENA U BEOGRADU, ACA LUKAS STIŽE U MAKEDONIJU!

Jedno od najvećih imena balkanske muzičke scene, Aca Lukas, 11. decembra stiže u Skoplje, spreman da makedonskoj publici priredi nezaboravno muzičko veče.

Posle rasprodatih arena u Beogradu i brojnih nastupa koji privlače veliku pažnju širom regiona, muzička zvezda dolazi pred makedonsku publiku sa svojim najvećim hitovima i prepoznatljivom energijom. Koncert će biti održan u areni „Boris Trajkovski“. Tu će ljubitelji njegove muzike imati priliku da uživo čuju pesme koje se godinama pevaju širom Balkana.

Aca Lukas važi za jednog od najprepoznatljivijih izvođača na regionalnoj muzičkoj sceni, a njegov repertoar, ispunjen emotivnim baladama, velikim narodnim hitovima i pesmama koje publika zna napamet, obećava veče ispunjeno muzikom, emocijama i odličnom atmosferom.

Posle koncerata u Beogradu i širom regiona, dolazak u Makedoniju predstavlja još jednu priliku da njegovi obožavaoci iz ove zemlje uživaju u njegovoj muzici uživo.

Ovaj koncert namenjen je svim generacijama koje su odrasle uz Lukasovu muziku, ali i onima koji vole dobar provod i veče uz poznate refrene koji nikada ne izlaze iz mode.

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Koncert je zakazan za 11. decembar u areni „Boris Trajkovski“ u Skoplju. Ulaznice su već u prodaji putem internet stranice www.kupikarta.com. Makedonska publika imaće priliku da bude deo muzičke večeri sa jednim od najpoznatijih balkanskih pevača, čiji su hitovi godinama nezaobilazan deo proslava i koncerata širom regiona.

Zajecaronline/J.V.

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