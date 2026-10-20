Nastavlja se uređenje putne infrastrukture na teritoriji grada Zaječara: Asfaltirane ulice u Grljanu

U selu Grljan kraj Zaječara završeno je asfaltiranje Prvomajske i Nušićeve ulice. A ove deonice je obišao gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović sa saradnicima.

U Prvomajskoj ulici asfaltirano je 230 metara, a vrednost radova iznosi 2,2 miliona dinara.

U Nušićevoj ulici uređena je deonica dužine 198 metara, za šta je izdvojeno oko 2, 1 milion dinara.

Kako je najavljeno, uređenje putne infrastrukture biće nastavljeno i u narednom periodu, kako u gradskim, tako i u seoskim sredinama.

Zajecaronline/Grad Zaječar/N. S.

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