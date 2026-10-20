ZC Zaječar: Povređeni u saobraćajnoj nezgodi transportovani u UKC Niš zbog kompleksnosti povreda

Tokom proteklog dana, odnosno u ponedeljak, 19. oktobra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljen je 41 pregled.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 25 puta, od toga je 18 intervencija bilo u službi, dok je 7 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 142 školske dece i 122 predškolske dece, dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 22 pregleda.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija, kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima.

U ZC Zaječar inicijalno su zbrinute dve osobe, povređene u saobraćajnoj nezgodi. Oba pacijenta su transportovana u UKC Niš zbog kompleksnosti povreda.

U zaječarskom porodilištu je rođena jedna devojčica.

Zajecaronline/N.S.

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